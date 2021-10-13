Смартфоны на Android передают личные данные владельца

22:59, 13 октября 2021, ПАИ

Смартфоны на базе Android собирают данные об аппаратном обеспечении, ID и серийном номере устройства. Об этом сообщили «Известия» со ссылкой на статью на сайте Gizmodo.

Исследователи из Ирландии и Великобритании протестировали смартфоны на базе Android и пришли к выводу, что они постоянно передают Google и другим компаниям достаточно много личной информации о владельцах гаджета. Компания Google не согласилась с этими претензиями.

В ходе исследования была рассмотрена работа смартфонов торговой марки Samsung, Xiaomi, Huawei, Realme и устройства под управлением LineageOS и /e/OS. По окончании проведенной работы выяснилось, что все гаджеты, за исключением последнего, с помощью системного программного обеспечения постоянно передают производителю смартфона и третьим лицам информацию о его владельце, а также данные об использовании приложений. Все это является нарушением конфиденциальности пользователей, но при этом они сами не в силах остановить слежку.

Системные приложения устанавливаются на смартфоны вендором (представителем торговой марки, который поставляет и продвигает товар) с целью наделения устройства конкретными функциями. К ним можно отнести приложение для камеры или сообщений. Особенность такого ПО заключается в том, что его устанавливают в постоянное запоминающее устройство (ПЗУ), которое может изменить только разработчик.

В итоге данные владельца мобильного телефона находятся в поле зрения системных программ, которые сообщают эту информацию далее. Например, Xiaomi передает Google Analytics. Samsung Pass тоже с ним сотрудничает, сообщая данные о том, когда и сколько раз пользователь использовал приложение. Huawei передает информацию Microsoft. Причем данные собирают даже те приложения, которыми абонент даже не пользовался.

Таким образом, смартфоны на базе Android, собрав массу информации о пользователе гаджета, создают неповторимый цифровой отпечаток. Он может использоваться для отслеживания действий любого владельца телефона.

В компании Google обосновали это тем, что все необходимые данные нужны для корректной работы приложений.