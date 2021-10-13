Псков АИФ Псков Комсомольская правда Псковская правда
Сюжеты:
Слушать радио «7 небо» онлайн
Общество

Смартфоны на Android передают личные данные владельца

Цифровой отпечаток данных о владельцах смартфонов передаётся сторонним компаниям. Фото Профиль

Смартфоны на базе Android собирают данные об аппаратном обеспечении, ID и серийном номере устройства. Об этом сообщили «Известия» со ссылкой на статью на сайте Gizmodo.

Исследователи из Ирландии и Великобритании протестировали смартфоны на базе Android и пришли к выводу, что они постоянно передают Google и другим компаниям достаточно много  личной информации о владельцах гаджета. Компания Google не согласилась с этими претензиями.

В ходе исследования была рассмотрена работа смартфонов торговой марки Samsung, Xiaomi, Huawei, Realme и устройства под управлением LineageOS и /e/OS. По окончании проведенной работы выяснилось, что все гаджеты, за исключением последнего, с помощью системного программного обеспечения постоянно передают производителю смартфона и третьим лицам информацию о его владельце, а также данные об использовании приложений. Все это является нарушением конфиденциальности пользователей, но при этом они сами не в силах остановить слежку.

Системные приложения устанавливаются на смартфоны вендором (представителем торговой марки, который поставляет и продвигает товар) с целью наделения устройства конкретными функциями. К ним можно отнести приложение для камеры или сообщений. Особенность такого ПО заключается в том, что его устанавливают в постоянное запоминающее устройство (ПЗУ), которое может изменить только разработчик.

В итоге данные владельца мобильного телефона находятся в поле зрения системных программ, которые сообщают эту информацию далее. Например, Xiaomi передает Google Analytics. Samsung Pass тоже с ним сотрудничает, сообщая данные о том, когда и сколько раз пользователь использовал приложение. Huawei передает информацию Microsoft. Причем данные собирают даже те приложения, которыми абонент даже не пользовался.

Таким образом, смартфоны на базе Android, собрав массу информации о пользователе гаджета, создают неповторимый цифровой отпечаток. Он может использоваться для отслеживания действий любого владельца телефона.

В компании Google обосновали это тем, что все необходимые данные нужны для корректной работы приложений.

Версия для печати
Комментарии: 0 Обсудить >>>

















На что потратите два дополнительных выходных дня в ноябре?
Проголосовать >>>

13 октября 2021

Смартфоны на Android передают личные данные владельца
13 октября 2021

Мифы и правду о раке груди обсудили в медиацентре ПАИ
13 октября 2021

Жители Великолукского района могут воспользоваться работой передвижного ФАПа
13 октября 2021

В посёлке Смуравьёво Гдовского района ремонтируют здание Дома культуры
13 октября 2021

«Союз десантников Псковской области» отправился в Рязань на конференцию
13 октября 2021

Искусствовед рассказала историю о пропаже медного голубя с композиции «Щит и меч» в Псковском кремле
13 октября 2021

В Локне открылась выставка изобразительного и декоративно-прикладного творчества
13 октября 2021

«Главная тема»: Вся правда о QR-кодах

© 2001-2021 Сетевое издание «Псковское агентство информации».

Полное использование материалов сайта без письменного согласия редакции запрещено.

При получении согласия на полное использование материалов сайта, а также при частичном использовании отдельных материалов сайта ссылка (при публикации в сети Internet — гиперссылка) на сайт «Псковского агентства информации» обязательна.

Свидетельство о регистрации СМИ ЭЛ № ФС77-76355 от 02.08.2019, выданное Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).

Учредитель (соучредители): Администрация Псковской области, Автономная некоммерческая организация Издательский дом "МЕДИАЦЕНТР 60"

Контакты редакции:
Адреc: 180000, Псковская область, г. Псков, ул. Ленина, д.6а
Телефон: (8112) 72-03-40
Email: redactor@informpskov.ru

Главный редактор - Александр Юрьевич Машкарин,
Креативный редактор — Алена Алексеевна Комарова

Прайс-лист на размещение рекламы и техтребования

Реклама на сайте
+7(900)991-77-20, телефон/факс 8(8112)57-51-94
n.vasilieva@mh-pskov.ru

Меню
Рейтинг@Mail.ru
Идет загрузка...