Мифы и правду о раке груди обсудили в медиацентре ПАИ

22:58, 13 октября 2021, ПАИ

В медиацентре ПАИ состоялась пресс-конференция, посвящённая борьбе с раком груди.

Для вас мы узнали:

порядка 3,5 тысячи пациенток состоят на учете с раком молочной железы в Псковской области; чтобы избежать рака, маммографию необходимо проводить с 20 лет; если у родственников был рак, грудь лучше не увеличивать; после родов доброкачественные образования молочных желез могут исчезать; наследственный фактор при онкологии рака молочной железы варьируется от 4 до 6 % из всех факторов риска; в случае если у ближайших родственников был рак молочной железы агрессивной формы, то вероятность также увеличивается; к факторам риска также относятся нарушение гормонального фона при приеме контрацептивов без назначения гинеколога или гормональных препаратов, избыточный вес.

Все новости с пресс-конференции читайте в специальном сюжете здесь.