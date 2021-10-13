Мифы и правду о раке груди обсудили в медиацентре ПАИ
В медиацентре ПАИ состоялась пресс-конференция, посвящённая борьбе с раком груди.
Для вас мы узнали:
- порядка 3,5 тысячи пациенток состоят на учете с раком молочной железы в Псковской области;
- чтобы избежать рака, маммографию необходимо проводить с 20 лет;
- если у родственников был рак, грудь лучше не увеличивать;
- после родов доброкачественные образования молочных желез могут исчезать;
- наследственный фактор при онкологии рака молочной железы варьируется от 4 до 6 % из всех факторов риска;
- в случае если у ближайших родственников был рак молочной железы агрессивной формы, то вероятность также увеличивается;
- к факторам риска также относятся нарушение гормонального фона при приеме контрацептивов без назначения гинеколога или гормональных препаратов, избыточный вес.
Все новости с пресс-конференции читайте в специальном сюжете здесь.
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