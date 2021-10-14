Покров Пресвятой Богородицы: что можно и нельзя делать в этот день

07:01, 14 октября 2021, ПАИ

14 октября православные верующие отмечают Покров Пресвятой Богородицы, сообщает calend.ru. Праздник входит в число 12 великих церковных праздников в году, более того — Покров является последним из них в 2021 году.

Это главный осенний праздник, история которого восходит к 910 году, к периоду, когда Византийская империя вела войну с сарацинами. В этот день в Константинополе (к которому уже вплотную подошли мусульмане), во Влахернской церкви, где хранилась риза Богоматери, во время богослужения юродивый Андрей и его ученик Епифаний увидели парящую в воздухе Богородицу, которая распростерла над молящимися свое широкое белое покрывало — покров.

Преклонив колена, Пресвятая Дева начала со слезами молиться за христиан и долгое время пребывала в молитве. Потом, подойдя к Престолу, продолжала свою молитву, закончив которую, Она сняла со своей головы покрывало и распростерла его над молящимися в храме людьми, защищая их от врагов видимых и невидимых. Пресвятая Владычица сияла небесной славой, а покров в руках Ее блистал «паче лучей солнечных».

Святой Андрей с трепетом созерцал дивное видение и спросил стоявшего рядом с ним ученика, блаженного Епифания: «Видишь ли, брат, Царицу и Госпожу, молящуюся о всем мире?». Епифаний ответил: «Вижу, святый отче, и ужасаюсь».

Богородица просила Господа Иисуса Христа принять молитвы всех людей, призывающих его пресвятое имя и прибегающих к ее заступлению. «Царю Небесный, — глаголаше в молитве на воздусе со ангелы стоящая всенепорочная Царица, — приими всякаго человека, молящегося к тебе и призывающего имя мое на помощь, да не отыдет от лика моего тощ и неуслышан».

Святые Андрей и Епифаний, удостоившиеся созерцать молящуюся Богоматерь, «долгое время смотрели на распростертое над народом покрывало и на блиставшую наподобие молнии славу Господню; доколе была там Пресвятая Богородица, видимо было и покрывало; по отшествии же ее, сделалось и оно невидимым, но, взяв его с собою, она оставила благодать, бывшую там».

Дивное явление Богородицы, покрывающей христиан, ободрило и утешило греков, собрав последние силы, они победили сарацинов.

Как и у любого большого церковного праздника, у Покрова есть свои традиции. В этот день обязательно нужно помолиться Богородице. Считается, что после этого она будет защищать вас целый год. Лучше всего делать это в храме, на праздничном богослужении и поставить свечку у иконы, но можно и дома. Незамужние девушки в этот праздник молятся о замужестве. Также следует пойти в храм на богослужение, поставить свечку Богородице и попросить ее о счастливой семейной жизни.

На Покров по традиции пекут блины и оладьи. В народе верят, что запах выпечки дома в этот день задабривает домового. А также делали особый хлеб, чтобы привлечь суженого. Еще один ритуал был именно с блином. Девушка разрывала его на две части. Одну половину съедала сама, а другую отдавала птицам. Считалось, что те отнесут ее любимому.

Отмечали праздник народными гуляниями и свадьбами. Верили, что заключенный в этот день брак будет крепким и долгим. А вот отказывать сватам было нельзя, иначе три года замуж не выйдешь. Девушкам в этот день надо было веселиться и смеяться, тогда они очень быстро найдут жениха.

Чтобы избавить детей от болезней, мать обливала на пороге дома ребенка родниковой водой, а потом заворачивала в белую простыню. Укрывать ею малыша нужно было три ночи подряд.

На Покров выметали недуги из дома. Покупали новый веник и собирали им мусор в каждом углу. Затем складывали его в мешочек и бросали в реку.

Чтобы очистить жилище от зла, над входной дверью вешали небольшое зеркальце. Верили, что если оно разобьется, то быть беде.

Но были в этот день свои запреты. Они хоть и немногочисленные, но обязательные и строгие. Так, нельзя работать по дому (стирать, убирать, мыть полы, шить и вязать). Праздничный день стоит провести в кругу семьи, сходив утром на праздничную службу.

Запрещен в праздник Покрова любой негатив: нельзя ругаться, сквернословить, повышать голос, сердиться даже в душе. Не омрачайте светлый праздник злобой и нетерпением.

По народной традиции в Покров нельзя отказывать сватам. Приметы гласят, что если незамужняя девушка решится на такое, три ближайших года она точно не найдет себе мужа. Истинно верующим строжайше запрещено ворожить и гадать, заниматься магией.

Нельзя на Покров брать и давать деньги в долг — по народным поверьям, это с большой вероятностью может испортить отношения между людьми, решившимися на заем в великий праздник.

Существуют и особые погодные приметы на 14 октября, например, наши предки говорили: «Зима приходит на Покров». Этот праздник — первый в череде зимних народных и церковных торжеств. Он почти совпадает с серединой календарной осени, и по погоде в этот день судят о том, какой будет наступающая зима.

Если ветер дует с востока или запада — жди суровую зиму, если с юга — мягкую, если с севера — снежную.

Если к Покрову листья с деревьев полностью облетят — зима будет легкой, снежной. Если останутся — придут сильные морозы.

Журавли улетели до наступления праздника — зимой будет холодно, после него — тепло.

Снег выпал на Покров — Дмитриев день (8 ноября) тоже снежный будет.

Если снега в этот день нет, то уже до декабря не выпадет.