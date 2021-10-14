До +11 прогреется воздух в Псковской области 14 октября

09:29, 14 октября 2021, ПАИ

14 октября в Псковской области ожидается переменная облачность, без существенных осадков. Об этом сообщает официальный Telegram-канал региона со ссылкой на Псковский гидрометцентр.

Будет дуть ветер южных направлений - днем слабый, ночью умеренный. Температура днем составит от +6 до +11 градусов, ночью — от -1 до +4.

В Пскове и Великих Луках существенных осадков не прогнозируют. Дневная температура в столице региона не поднимется выше +9...+11, ночью опустится до 0...+2. В Великих Луках температура днем составит от +9 до +11 градусов, ночью — от +1 до +3.