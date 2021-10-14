Почти 240 млн человек заразились COVID-19 в мире

09:57, 14 октября 2021, ПАИ

По состоянию на утро 14 октября в мире зарегистрировано 239 962 530 случаев заражения коронавирусом COVID-19 – такие данные приводятся на сайте Worldometers, где ведётся статистика заболеваний.

Жертвами коронавируса стали 4 889 883 человека. Количество выздоровевших – 217 303 911.

Наибольшее количество случаев заражений зарегистрировано в США – 45 547 920. В этой стране от коронавируса умерло 739 778 человек, выздоровело – 35 107 452.

Россия по абсолютному количеству заражённых находится на пятом месте. Здесь коронавирусом заболел 7 861 681 человек, 6 916 086 пациентов выздоровело, 219 329 – умерло.