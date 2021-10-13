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Происшествия

Трое злоумышленников ограбили 57-летнего жителя Новосокольнического района

В Новосокольническом районе полиция раскрыла грабеж, сообщили в пресс-службе регионального УМВД России.

12 октября в деревне Лиситки Новосокольнического района в дом к 57-летнему местному жителю зашли мужчина и две женщины. С применением насилия они открыто похитили у хозяина сварочный аппарат, охотничье ружье и другое имущество, после чего скрылись на автомобиле. Потерпевший обратился за помощью в полицию.

Вскоре подозреваемые ранее судимый 43-летний мужчина и две его сообщницы 30 и 44 лет были задержаны. По факту грабежа возбудили уголовное дело.

Задержанным грозит наказание в виде лишения свободы на срок до семи лет. В ходе обыска похищенное обнаружено и изъято.

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