Рекордную смертность от COVID-19 зафиксировали в России

12:02, 14 октября 2021, ПАИ

За минувшие сутки в России зафиксировано 986 смертей пациентов с коронавирусом. Это максимальный суточный показатель за всё время пандемии, сообщает оперативный штаб по борьбе с инфекцией.

За последние сутки в России выявлено 31 299 новых случаев заболевания коронавирусом, полностью выздоровело 21 670 человек.

Всего на 14 октября в России выявлено 7 892 980 случаев заражения коронавирусом, 6 937 756 пациентов выздоровело, 220 315 человек умерло.