140 тысяч рублей задолжал дочери алиментщик из Псковского района

12:04, 14 октября 2021, ПАИ

140 тысяч рублей задолжал дочери алиментщик из Псковского района, сообщили Псковскому агентству информации в пресс-службе УФССП России по Псковской области. Запреты и ограничения со стороны судебных приставов в отношении мужчины побудили к полной оплате алиментного долга.

Судебные приставы предприняли комплекс мер принудительного характера, в том числе ограничение на выезд из страны, обращение взыскания на денежные средства, находящиеся в кредитных учреждениях, а также запрет на регистрационные действия с имуществом гражданина. Кроме того, должника ограничили в праве управления транспортным средством.

В результате мужчина изыскал необходимую денежную сумму и оплатил свой алиментный долг в полном объёме. Денежные средства перечислены на содержание ребёнка.