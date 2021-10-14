Почти 568 тысяч тестов на коронавирус провели в Псковской области

12:41, 14 октября 2021, ПАИ

За последние сутки в Псковской области провели 2 252 теста на коронавирус. Общее количество исследований с начала пандемии достигло 567 921, сообщает официальный Telegram-канал региона.

Всего в Псковской области коронавирусом заразилось 53 406 человек, 45 244 пациента выздоровело, 835 человек умерло.

Новая коронавирусная инфекция опасна своими осложнениями. В особой зоне риска находятся граждане с хроническими заболеваниями и пожилого возраста. Важно соблюдать основные правила санитарной безопасности — носить маску, перчатки, обрабатывать руки антисептиком, соблюдать дистанцию полтора-два метра. Необходимо также избегать мест массового скопления людей.