Юные псковичи станут ведущими всероссийского онлайн Урока Мужества

12:51, 14 октября 2021, ПАИ

14 октября Музей Победы проведет всероссийский онлайн Урок Мужества, посвященный московскому ополчению. Ведущими всероссийского Урока Мужества станут юные псковичи Антон Клюковский и Дарья Медведева, участники историко-патриотической смены «Школьный Музей Победы» в ВДЦ «Орленок». Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе Музея Победы.

Героем виртуального занятия станет Игорь Меликов, сын ополченца 2-й дивизии народного ополчения Сталинского района Москвы. Гость программы расскажет о своем отце, Владимире Александровиче Меликове, павшем без вести в октябре 1941 года в боях под Вязьмой. Слушатели узнают о судьбе народного ополченца и истории его семьи, а также о подвиге всего московского ополчения. Участники урока поговорят и о новой памятной дате, установленной законом Москвы - Дне Московского народного ополчения (1941 года) 11 октября.

Урок будет проходить в группе «Детский Центр Музея Победы» в социальной сети ВКонтакте. Зрителями смогут стать все желающие.

Начало: 15:30.