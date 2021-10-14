Как пройдёт перепись населения в Псковской области

13:32, 14 октября 2021, ПАИ

В Псковской области, как и по всей стране, 15 октября стартует масштабное статистическое мероприятие – Всероссийская перепись населения, которая будет проходить в течение месяца под девизом: «Создаем будущее!». Сбор сведений будет осуществляться по состоянию на момент учёта населения – 00:00 1 октября 2021 года. О готовности к переписи региона, об особенностях новой «цифровой» переписи рассказала руководитель Псковстата Валентина Валиуллина.

– Валентина Геннадьевна, расскажите, чем предстоящая перепись будет отличаться от предыдущих?

– Это 12-я перепись в истории нашей страны, первая цифровая перепись и последняя бумажная.

Главным нововведением предстоящей переписи станет возможность самостоятельного заполнения жителями электронного переписного листа на портале госуслуг. При обходе жилых помещений переписчики будут использовать планшеты со специальным программным обеспечением.

Благодаря новым технологиям скорость обработки материалов переписи значительно увеличится. Если результаты переписи 2010 года были опубликованы в течение трёх лет после её проведения, то сейчас окончательные итоги будут подведены в декабре 2022 года.

– Как жители Псковской области смогут принять участие в переписи?

– Каждый гражданин может выбрать один из трёх способов прохождения переписи: с 15 октября по 8 ноября – на портале госуслуг (нужно иметь стандартную или подтвержденную учетную запись); с 15 октября по 14 ноября – на стационарных переписных участках или в МФЦ; с 18 октября по 14 ноября к вам придет переписчик.

Важно отметить, что при переписи через «Госуслуги» в качестве подтверждения прохождения респондент получит на почту и на мобильный телефон QR-код на домохозяйство и цифровой код на каждого члена домохозяйства. Предъявите их переписчику, который придёт к вам домой. Это нужно для защиты от дублирования записей в базе данных Росстата.

– Сколько времени потребуется на заполнение переписных листов?

– В среднем опрос домохозяйства занимает 23 минуты. Переписать можно и себя, и всех членов своего домохозяйства – тех, с кем проживаете в одном жилом помещении.

– На сколько вопросов нужно будет ответить?

– Жителям региона, как и всем россиянам, зададут 33 вопроса. Из них 23 касаются социально-демографических характеристик: возраст, гражданство, место рождения, национальность респондента, а также спросят про владение языками, образование, количество детей, источники средств к существованию. Что касается последнего, то здесь не будут спрашивать про размер дохода, а лишь уточнят его источник – работает ли человек, является ли пенсионером и т. д.

Кроме того, зададут 10 вопросов о жилищных условиях – надо будет назвать тип жилого помещения, год постройки дома, общую площадь квартиры или дома, количество комнат, наличие удобств, а также ответить на вопрос о наличии интернета.

Стоит отметить, что временно проживающие в России ответят только на 7 вопросов: пол, возраст, страна постоянного проживания, цель приезда в Россию и продолжительность пребывания.

– Нужно ли будет как-то подтверждать сведения? Показывать паспорт или документы на квартиру?

– Все данные записываются со слов человека, никаких документов предъявлять не надо.

– Обязательно ли впускать переписчика в дом?

– Можно ответить на вопросы на лестничной площадке, не впуская переписчиков внутрь квартиры.

– Как понять, что к тебе действительно пришёл переписчик, а не мошенник?

– Переписчик должен представиться, рассказать о цели визита. Вы можете попросить его предъявить удостоверение переписчика, отпечатанное на Гознаке, и паспорт. При себе они также будут иметь электронный планшет, сумку-портфель синего цвета с надписью «Росстат», брендированный шарф сине-красной расцветки с белой надписью «Всероссийская перепись населения 2020» и голубой жилет со светоотражающими полосами и логотипом переписи.

Если сомневаетесь в том, что перед вами переписчик, можете позвонить в Псковстат по телефону 8 (8112) 79-09-69 и подтвердить его личность.

Подчеркну также, что переписчики не проводят опросы по телефону. Если вам кто-то звонит и представляется переписчиком - это точно мошенник.

– Сколько переписчиков будет работать во время проведения переписи? И сколько домов обойдут переписчики Псковской области?

– Для обеспечения проведения переписи подобран 1131 переписчик (с учетом резерва – 1 301). Около 80 % переписчиков в областном центре – это студенты.

Переписчикам предстоит обойти 433 тысячи помещений. Одному переписчику за месяц работы предстоит переписать в среднем 550 человек.

– Можно ли ещё стать переписчиком?

– Всегда должен быть кадровый резерв, тем более в таком ответственном мероприятии, как перепись населения. Требуются также контролеры, которые будут организовывать работу переписчиков, в среднем у 1 контролера 6 переписчиков.

По вопросам трудоустройства можно обратиться по телефону 8 (8112) 79-09-69 или прийти лично в рабочее время на улицу Карла Маркса, 15.

– Как будут соблюдаться ограничительные меры, связанные с распространением СOVID-19?

– В соответствии с рекомендациями Роспотребнадзора, помещения переписных участков подобраны с возможностью соблюдения дистанции между находящимися в них людьми, возможностью проветривания, оснащены приборами для обеззараживания воздуха, работающими в присутствии людей. При входах в здания обязательно будут установлены дозаторы со средствами для обработки рук, с предназначенными для этих целей кожными антисептиками, будет проводиться дистанционная термометрия. Переписчики будут иметь индивидуальные средства защиты – маски и перчатки.

– Для чего нужна перепись населения, если сейчас все данные можно собрать из управления ЗАГС и других ведомств?

– Данные переписи – это уникальная информация. Ведь только перепись дает полную характеристику населения по национальному составу, образовательному уровню, языковой и этнической принадлежности, отражает жилищную характеристику и условия проживания граждан, дает информацию науке для изучения и развития демографических процессов.

Результаты переписи будут жизненно необходимы регионам. По итогам переписи наша область получит точные данные о численности населения и его составе. На основе этих данных на протяжении 10 лет будут приниматься управленческие решения, в том числе и по самым конкретным проблемам. На основе данных переписи формируются социальные программы, направленные на поддержку семей, детей, инвалидов, людей пожилого возраста; составляются долгосрочные планы по строительству поликлиник, детских садов, объема жилищного строительства и других объектов инфраструктуры (дорог, электролиний, газопроводов и т. п.).

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Отметим, что всё о первой цифровой Всероссийской переписи населения можно прочитать в специальном сюжете здесь.