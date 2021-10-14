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Общество

Туризм в Псковской области станет безопаснее

Вице-премьер Дмитрий Чернышенко поручил разработать новые стандарты безопасности в сфере туризма.

Поручение Ростуризм должен исполнить до конца октября, чтобы регионы успели внедрить нормы и начать подготовку к зимнему туристическому сезону. Стандарты в сфере туризма включат в программу национальной стандартизации на 2022 год. Их главная задача – сделать отдых граждан России внутри страны комфортным и минимизировать риски для жизни и здоровья.

Дмитрий Чернышенко прокомментировал необходимость введения стандартов: «Наряду с растущим турпотоком внутри страны правительство видит важной задачей формирование условий, при которых туристическая отрасль будет функционировать, строго следуя принципу безопасности для граждан».

«Считаю, что разработка стандартов безопасности в сфере туризма просто необходима. Компании, оказывающие туристические услуги, должны быть профессионалами в своем деле, хорошо знать все нюансы и отвечать за качественное оказание своих услуг. Убеждена, что наличие определенного свода правил в сфере туризма защитит наших клиентов и сделает их поездки более комфортными и приятными. А это, в свою очередь, положительно скажется на всей отрасли – количество клиентов туристических компаний увеличится», - поделилась своим мнением президент Ассоциации туроператоров и туриндустрии Северо-Запада «АСТУР», директор ООО «София» Гелена Самохвалова.

Туризм в Псковской области сегодня активно развивается. По сравнению с прошлым годом поток туристов вырос – только за 8 месяцев 2021 года, по официальной статистике, регион посетило 200 тысяч человек.  

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