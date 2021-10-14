Воркаут-площадку установили у коррекционной школы в Пскове

13:58, 14 октября 2021, ПАИ

Спортивное движение Street Workout безвозмездно установило воркаут-площадку у специальной коррекционной школе №5 в Пскове. Об этом Псковскому агентству информации сообщил лидер регионального движения Street Workout Виталий Дидыч.

Установка спортивной площадки прошла в рамках проекта развития воркаут-движения и установки воркаут-площадок в Псковской области, которые реализуются с 2018 года при поддержке губернатора и администрации Псковской области, проектного офиса «Команда 2018», администрации Пскова, Псковского городского молодежного центра.

В 2020 году площадка была передана учреждению в рамках проекта, а установка состоялась в 2021 году осенью силами неравнодушных воркаут-спортсменов.

Работы были выполнены под ключ, в соответствии с необходимым стандартами, предъявляемыми к площадке, чтобы процесс тренировки для воспитанников школы стал профессиональным, поскольку подобной площадки в районе ближнего Запсковья нет.