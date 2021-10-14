Многоквартирный дом для переселенцев из аварийного жилья в Великолукском районе сдали в эксплуатацию

15:15, 14 октября 2021, ПАИ

В Псковской области продолжается реализация региональной адресной программы переселения граждан из аварийного жилищного фонда. Введен в эксплуатацию 4-этажный многоквартирный дом в поселке Дубрава-1 Великолукского района. Это позволит расселить в новые благоустроенные квартиры 38 семей. Стоимость строительства дома по контракту составила более 54 млн рублей, которые направлены из консолидированного бюджета.

Это уже третий новый дом в населенном пункте, построенный в период с 2017 по 2021 год. Так, в прошлом году в Дубраве-1 было возведено трехэтажное жилое здание на 56 квартир. На его строительство было направлено порядка 80 млн рублей.

Еще один дом для переселенцев в 2020 году появился в городе Дно. В комфортабельные условия переехали более 30 семей. На возведение трехэтажного дома было направлено более 40 млн рублей. При этом стоит отметить, что до этого строительство нового многоквартирного жилья в Дновском районе не осуществлялось порядка 20 лет.

Строительство нового жилья для переселенцев продолжится и в 2022 году. Новые дома на 44 и 75 квартир соответственно будут построены в Острове и деревне Переслегино Великолукского района. Контракты на строительство заключены, в муниципалитетах ведутся проектно-изыскательские работы, сообщили в Комитете по строительству и жилищно-коммунальному хозяйству Псковской области.

Добавим, что переселение граждан из ветхого жилья в регионе ведется и путем приобретения жилых помещений на вторичном рынке недвижимости. Так, например, до конца 2021 года в Печорском районе будут переселены 15 семей.

Областная программа переселения утверждена в рамках реализации мероприятий регионального проекта «Обеспечение устойчивого сокращения непригодного для проживания жилищного фонда». Она предполагает, что до 1 сентября 2025 года на территории Псковской области будет расселено более 200 аварийных многоквартирных домов общей площадью порядка 42 тысяч кв. м. Таким образом, новое комфортное жилье получат ориентировочно 2,7 тысячи человек. Общая стоимость программы — свыше 1,5 млрд рублей.

По итогу прошлого года целевой показать по исполнению мероприятий региональной программы в части расселяемой площади достигнут с перевыполнением — расселено 5,6 тысячи кв. м, или 123% от плана.