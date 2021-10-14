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Общество

Дорогу Печоры - Лидва - Лавры приведут в порядок до конца ноября

Участок дороги Печоры — Лидва — Лавры протяженностью 3 км 135 м отремонтируют в 2021 году в рамках нацпроекта «Безопасные качественные дороги». Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе администрации Псковской области.

На приведение дороги в нормативное состояние из областного и федерального бюджетов направлено около 35 млн рублей. По итогам электронного аукциона работы выполнит ООО «ДорСтройСервис».

В ходе ремонта будут устранены дефекты и восстановлены элементы дороги без затрагивания конструктивных и других характеристик объекта. Контрактом предусмотрены срезка поверхностного слоя асфальтобетонных дорожных покрытий, исправление профиля основания из щебня, устройство выравнивающего и верхнего слоев покрытия из горячих асфальтобетонных смесей, ремонт водопропускных труб, укрепление обочин песчано-гравийной смесью, установка пластиковых сигнальных столбиков и дорожных знаков. Работы должны быть завершены к 30 ноября.

Дорога Печоры — Лидва — Лавры в Печорском районе относится к IV категории дорог. На ней две полосы движения с асфальтобетонным покрытием, ширина проезжей части составляет 5,5 м.

Ранее уже был заключен контракт на ремонт участка дороги «Печоры — Лидва — Лавры», тогда подрядчиком стала компания ООО «Эгле». Однако контракт пришлось расторгнуть, так как подрячик ненадлежащим образом исполнял обязательства по контракту.

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