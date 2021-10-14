Борис Елкин предложил украсить Псков дизайнерскими люками

16:46, 14 октября 2021, ПАИ

И. п. главы администрации города Пскова Борис Елкин предложил украсить город дизайнерскими люками. Об этом он заявил на своей странице в Instagram.

«Уверен, у многих из вас в личных архивах есть фотографии с интересными крышками люков из путешествий по историческим городам. Есть идея сделать в Пскове нечто подобное. На тротуарах в центре города вместо обычных люков установить дизайнерские, с привязкой к истории нашего древнего города. Как вам такая идея?» - написал Елкин.

Он также уточнил, что сейчас решается вопрос разработки макетов и прорабатывается механизм реализации замысла.

Какие люки могли бы украсить Псков, читайте в специальном материале Псковского агентства информации.