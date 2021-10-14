Более 28 млрд рублей выделит правительство на выплаты детям от 3 до 7 лет
Правительство РФ выделит более 28 млрд рублей на выплаты детям от трёх до семи лет, сообщается на сайте кабмина.
Сейчас на такие выплаты имеют право свыше 2,5 млн несовершеннолетних. С начала года на эти цели уже направлено в регионы более 270 млрд рублей из федерального бюджета. Размер ежемесячной выплаты зависит от дохода семьи и может составлять 50, 75 или 100% от регионального прожиточного минимума на ребёнка.
Премьер-министр Михаил Мишустин отметил, что правительство продолжает работу по созданию целостной системы поддержки семей с детьми. О необходимости обеспечивать каждый шаг в этом направлении безусловным финансированием на встрече с депутатами Государственной Думы VIII созыва говорил президент РФ Владимир Путин.
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