Более 28 млрд рублей выделит правительство на выплаты детям от 3 до 7 лет

16:54, 14 октября 2021, ПАИ

Правительство РФ выделит более 28 млрд рублей на выплаты детям от трёх до семи лет, сообщается на сайте кабмина.

Сейчас на такие выплаты имеют право свыше 2,5 млн несовершеннолетних. С начала года на эти цели уже направлено в регионы более 270 млрд рублей из федерального бюджета. Размер ежемесячной выплаты зависит от дохода семьи и может составлять 50, 75 или 100% от регионального прожиточного минимума на ребёнка.

Премьер-министр Михаил Мишустин отметил, что правительство продолжает работу по созданию целостной системы поддержки семей с детьми. О необходимости обеспечивать каждый шаг в этом направлении безусловным финансированием на встрече с депутатами Государственной Думы VIII созыва говорил президент РФ Владимир Путин.