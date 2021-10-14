Псковичам рассказали, для чего нужна информация о кредитной истории

18:40, 14 октября 2021, ПАИ

Для чего нужна информация о кредитной истории человека, рассказал заместитель директора Псковского филиала Россельхозбанка Сергей Кононов во время круглого стола в медиацентре ПАИ 14 октября.

«Кредитная история нужна для понимания и оценки клиента по его прошлым взаимодействиям с банком, – отметил Кононов. – Банк оценивает заемщика на предмет его возможной платежеспособности в будущем».

«Кредитная история влияет на положительное решение при выдаче кредита», – заметил эксперт.

Получить кредитную историю можно как в приложениях банка, так и на сайте Центробанка.