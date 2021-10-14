Псковичам рассказали, для чего нужна информация о кредитной истории
Для чего нужна информация о кредитной истории человека, рассказал заместитель директора Псковского филиала Россельхозбанка Сергей Кононов во время круглого стола в медиацентре ПАИ 14 октября.
«Кредитная история нужна для понимания и оценки клиента по его прошлым взаимодействиям с банком, – отметил Кононов. – Банк оценивает заемщика на предмет его возможной платежеспособности в будущем».
«Кредитная история влияет на положительное решение при выдаче кредита», – заметил эксперт.
Получить кредитную историю можно как в приложениях банка, так и на сайте Центробанка.
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