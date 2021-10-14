Россельхозбанк назвал самых добросовестных клиентов среди псковичей
Псковичи пенсионного возраста являются самыми добросовестными клиентами Россельхозбанка. Об этом рассказал заместитель директора Псковского филиала Россельхозбанка Сергей Кононов во время круглого стола в медиацентре ПАИ 14 октября.
«Порядка 70% наших клиентов – псковичи пенсионного возраста, – рассказал Сергей Кононов. – Они являются самыми добросовестными плательщиками».
По словам спикера, эта категория граждан исправно вносит платежи и аккуратно относится к договорным обязательствам с банком.
Кроме того, Сергей Кононов рассказал, что при выдаче кредита банк обращает внимание на отношения с правоохранительными органами и на судебные разбирательства с просрочками. В этом случае заемщик может получить отказ. Кредит не смогут получить также и безработные граждане.
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