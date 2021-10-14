Псков АИФ Псков Комсомольская правда Псковская правда
Сюжеты:
Слушать радио «7 небо» онлайн
Экономика

Россельхозбанк назвал самых добросовестных клиентов среди псковичей

Фото Андрея Степанова

Псковичи пенсионного возраста являются самыми добросовестными клиентами Россельхозбанка. Об этом рассказал заместитель директора Псковского филиала Россельхозбанка Сергей Кононов во время круглого стола в медиацентре ПАИ 14 октября.

«Порядка 70% наших клиентов – псковичи пенсионного возраста, – рассказал Сергей Кононов. – Они являются самыми добросовестными плательщиками».

По словам спикера, эта категория граждан исправно вносит платежи и аккуратно относится к договорным обязательствам с банком.

Кроме того, Сергей Кононов рассказал, что при выдаче кредита банк обращает внимание на отношения с правоохранительными органами и на судебные разбирательства с просрочками. В этом случае заемщик может получить отказ. Кредит не смогут получить также и безработные граждане.

Версия для печати
Комментарии: 0 Обсудить >>>

















На что потратите два дополнительных выходных дня в ноябре?
Проголосовать >>>

14 октября 2021

В Россельхозбанке назвали обязательные требования к заемщику по кредиту
14 октября 2021

Около 6 млрд рублей дополнительно направят регионам на выплаты многодетным семьям

14 октября 2021

Более 28 млрд рублей выделит правительство на выплаты детям от 3 до 7 лет

13 октября 2021

5,7 млн рублей поступило в бюджет после легализации «теневой» зарплаты в Псковской области
13 октября 2021

На 14 млрд рублей пополнили бюджет региона налогоплательщики Псковской области
12 октября 2021

Около 41,5 трлн рублей направят на соцподдержку россиян в ближайшие три года
11 октября 2021

Центробанк выпускает новую сторублёвую купюру
11 октября 2021

В России нашли способ снизить цены на электроэнергию

© 2001-2021 Сетевое издание «Псковское агентство информации».

Полное использование материалов сайта без письменного согласия редакции запрещено.

При получении согласия на полное использование материалов сайта, а также при частичном использовании отдельных материалов сайта ссылка (при публикации в сети Internet — гиперссылка) на сайт «Псковского агентства информации» обязательна.

Свидетельство о регистрации СМИ ЭЛ № ФС77-76355 от 02.08.2019, выданное Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).

Учредитель (соучредители): Администрация Псковской области, Автономная некоммерческая организация Издательский дом "МЕДИАЦЕНТР 60"

Контакты редакции:
Адреc: 180000, Псковская область, г. Псков, ул. Ленина, д.6а
Телефон: (8112) 72-03-40
Email: redactor@informpskov.ru

Главный редактор - Александр Юрьевич Машкарин,
Креативный редактор — Алена Алексеевна Комарова

Прайс-лист на размещение рекламы и техтребования

Реклама на сайте
+7(900)991-77-20, телефон/факс 8(8112)57-51-94
n.vasilieva@mh-pskov.ru

Меню
Рейтинг@Mail.ru
Идет загрузка...