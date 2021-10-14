Александр Масляков стал полным кавалером ордена «За заслуги перед Отечеством»
Президент России Владимир Путин наградил телеведущего Александра Маслякова орденом «За заслуги перед Отечеством» I степени. Соответствующий указ главы государства опубликован на официальном интернет-портале правовой информации.
В документе отмечается, что Александр Масляков удостоен ордена «за значительный вклад в развитие средств массовой информации и многолетнюю плодотворную работу».
После присвоения данной награды Александр Масляков стал полным кавалером ордена «За заслуги перед Отечеством». До этого, в 2006 году, он был награжден орденом IV степени, в 2011-м – III степени, а в 2016-м – II степени.
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