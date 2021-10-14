Оксана Фёдорова приобрела недвижимость в Сочи и дала рекомендации по выбору

23:18, 14 октября 2021, ПАИ

Оксана Фёдорова приобрела недвижимость в Сочи и дада по этому поводу интервью. Впервые она посетила Сочи 15 лет назад, но тогда ей город не понравился. Не хватило о нём информации и времени, чтобы о городе разузнать. Тогда Оксана Фёдорова дала себе слово приехать снова.



Телеведущая отметила, что Сочи кардинально поменялся за последние 10 лет. Но больше всего Оксана Фёдорова любит бывать на ферме «Экзархо», где выращивают домашних животных. «Изюминка города в том, что здесь всегда что-то происходит», - отметила фотомодель.



Оксана Фёдорова даже дала рекомендации тем, кто захочет приобрести недвижимость в Сочи.

«Я бы порекомендовала в первую очередь определиться с двумя ключевыми параметрами: для каких целей вы выбираете недвижимость, а так же на какой бюджет расчитываете.Мне нравится Хоста, Имеретинка - те районы, которые сочетают возможность комфортного отдыха, развитую инфраструктуру, близость к морю и возможность конфиденциаьного отдыха. Для жизния бы порекомендовала именно эти места. Либо квартиру или апартаменты, которые находятся в центре Сочи», - рассказала телеведущая.