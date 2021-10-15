674 осужденных получили профессии в Псковской области

08:59, 15 октября 2021, ПАИ

674 осужденных получили профессии в образовательных учреждениях УФСИН России по Псковской области за 2020-2021 учебный год. Такая информация прозвучала на заседании коллегии по итогам деятельности областной уголовно-исполнительной системы за девять месяцев текущего года, сообщили Псковскому агентству информации в пресс-службе ведомства.

По данным псковского УФСИН, профессии, которые получили осужденные, востребованы на рынке труда. Без приобретения образования они не освобождались, уточнили в ведомстве.

Уровень привлечения осужденных к исправительным и обязательным работам за рассматриваемый период составил 100 %, добавили в пресс-службе.

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