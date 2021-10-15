Псков АИФ Псков Комсомольская правда Псковская правда
Сюжеты:
Слушать радио «7 небо» онлайн
Происшествия

Вилочный погрузчик сбил мужчину на территории предприятия в Псковском районе

В Псковском районе вилочный погрузчик сбил мужчину. Об этом сообщает корреспондент Псковского агентства информации.

14 октября в 15:35 в деревне Крипецкое-1 на территории предприятия 30-летний мужчина, управляя погрузчиком REDDOT, во время перемещения груза сбил 62-летнего пешехода.

В результате пешеход получил телесные повреждения.

Версия для печати
Комментарии: 0 Обсудить >>>

















На что потратите два дополнительных выходных дня в ноябре?
Проголосовать >>>

15 октября 2021

Пенсионер скончался после падения из окна третьего этажа в Великих Луках
15 октября 2021

Вилочный погрузчик сбил мужчину на территории предприятия в Псковском районе
14 октября 2021

На девять млн рублей пытался обмануть великолукский предприниматель налоговые органы
14 октября 2021

Двух великолучан осудили за грабёж
13 октября 2021

В Новосибирске провалился асфальт с двумя автомобилями
13 октября 2021

В Бежаницах водитель сбил ребёнка
13 октября 2021

10 человек эвакуировали из-за возгорания в Великих Луках
13 октября 2021

Стрелявшего у московской школы человека задержали сотрудники правоохранительных органов

© 2001-2021 Сетевое издание «Псковское агентство информации».

Полное использование материалов сайта без письменного согласия редакции запрещено.

При получении согласия на полное использование материалов сайта, а также при частичном использовании отдельных материалов сайта ссылка (при публикации в сети Internet — гиперссылка) на сайт «Псковского агентства информации» обязательна.

Свидетельство о регистрации СМИ ЭЛ № ФС77-76355 от 02.08.2019, выданное Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).

Учредитель (соучредители): Администрация Псковской области, Автономная некоммерческая организация Издательский дом "МЕДИАЦЕНТР 60"

Контакты редакции:
Адреc: 180000, Псковская область, г. Псков, ул. Ленина, д.6а
Телефон: (8112) 72-03-40
Email: redactor@informpskov.ru

Главный редактор - Александр Юрьевич Машкарин,
Креативный редактор — Алена Алексеевна Комарова

Прайс-лист на размещение рекламы и техтребования

Реклама на сайте
+7(900)991-77-20, телефон/факс 8(8112)57-51-94
n.vasilieva@mh-pskov.ru

Меню
Рейтинг@Mail.ru
Идет загрузка...