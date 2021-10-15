Вилочный погрузчик сбил мужчину на территории предприятия в Псковском районе
В Псковском районе вилочный погрузчик сбил мужчину. Об этом сообщает корреспондент Псковского агентства информации.
14 октября в 15:35 в деревне Крипецкое-1 на территории предприятия 30-летний мужчина, управляя погрузчиком REDDOT, во время перемещения груза сбил 62-летнего пешехода.
В результате пешеход получил телесные повреждения.
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