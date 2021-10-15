Вилочный погрузчик сбил мужчину на территории предприятия в Псковском районе

09:36, 15 октября 2021, ПАИ

В Псковском районе вилочный погрузчик сбил мужчину. Об этом сообщает корреспондент Псковского агентства информации.

14 октября в 15:35 в деревне Крипецкое-1 на территории предприятия 30-летний мужчина, управляя погрузчиком REDDOT, во время перемещения груза сбил 62-летнего пешехода.

В результате пешеход получил телесные повреждения.