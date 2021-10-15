Уровень годовой инфляции в Псковской области ниже среднероссийского

11:23, 15 октября 2021, ПАИ

Годовая инфляция в Псковской области в сентябре 2021 года составила 6,7% после 5,62% в предыдущем месяце, что ниже, чем по России (7,4%) и по Северо-Западному федеральному округу (7,3%). Об этом Псковскому агентству информации сообщили в Отделении по Псковской области Северо-Западного главного управления Центрального банка Российской Федерации.

На ускорение инфляции в регионе оказали влияние общероссийские факторы – рост издержек производителей продовольствия и увеличение спроса на отдельные товары и услуги.