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Общество

Псковский СОБР задержал 76 подозреваемых в преступлениях и правонарушениях

В этом году Псковский СОБР Росгвардии задержал по подозрению в совершении преступлений и административных правонарушений 76 граждан, из незаконного оборота изъято 4 единицы огнестрельного оружия. Об этом сообщил начальник Управления Федеральной службы войск национальной гвардии Российской Федерации по Псковской области Игорь Иванов на пресс-конференции в медиацентре Псковского агентства информации.

Он напомнил, что Псковский СОБР Росгвардии создан в 1993 году. Сотрудники отряда более 30 раз выезжали на территорию Северо-Кавказского региона для обеспечения правопорядка, пресечения деятельности и ликвидации незаконных вооруженных бандформирований. За мужество и героизм, проявленные при исполнении служебного долга, многие сотрудники отряда награждены государственными наградами, в том числе орденами Мужества и медалями «За отвагу».

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