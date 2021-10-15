Псковский СОБР задержал 76 подозреваемых в преступлениях и правонарушениях

12:19, 15 октября 2021, ПАИ

В этом году Псковский СОБР Росгвардии задержал по подозрению в совершении преступлений и административных правонарушений 76 граждан, из незаконного оборота изъято 4 единицы огнестрельного оружия. Об этом сообщил начальник Управления Федеральной службы войск национальной гвардии Российской Федерации по Псковской области Игорь Иванов на пресс-конференции в медиацентре Псковского агентства информации.

Он напомнил, что Псковский СОБР Росгвардии создан в 1993 году. Сотрудники отряда более 30 раз выезжали на территорию Северо-Кавказского региона для обеспечения правопорядка, пресечения деятельности и ликвидации незаконных вооруженных бандформирований. За мужество и героизм, проявленные при исполнении служебного долга, многие сотрудники отряда награждены государственными наградами, в том числе орденами Мужества и медалями «За отвагу».