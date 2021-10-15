Более 200 правонарушений пресекла псковская Росгвардия за девять месяцев

12:23, 15 октября 2021, ПАИ

За девять месяцев 2021 года в Псковской области Росгвардия пресекла 242 правонарушения, совершенных в отношении имущества физических и юридических лиц, 215 из них — на охраняемых объектах. Об этом заявил начальник управления Федеральной службы войск национальной гвардии Российской Федерации по Псковской области Игорь Иванов на пресс-конференции в медиацентре ПАИ 15 октября.

По словам Иванова, на территории Псковской области подразделения вневедомственной охраны Росгвардии охраняют 2697 объектов. Ежедневно выставляется более 30 групп задержания в смену.

Игорь Иванов также отметил, что в этом году прошло 5 лет с момента создания Росгвардии. Псковское управление отметило дату в сентябре.

«Изначально был отдел, сейчас управление, структура немного изменилась, время пролетело незаметно. Спецотряд быстрого реагирования, ОМОН, вневедомственная охрана, районные подразделения на местах — это то, что входит в состав. За 5 лет структура не поменялась, так же, как и задачи», - рассказал Иванов.