36 тысяч единиц оружия находится на руках у жителей Псковской области

12:26, 15 октября 2021, ПАИ

36 тысяч единиц оружия находится на руках у жителей Псковской области, сообщил на пресс-конференции в медиацентре Псковского агентства информации начальник Управления Федеральной службы войск национальной гвардии Российской Федерации по Псковской области Игорь Иванов.

«На учете в подразделениях Центра лицензионно-разрешительной работы Управления Росгвардии по Псковской области состоит 20 089 граждан, получивших лицензии и разрешения на право владения оружия, которые владеют более 36 тысячами единиц оружия», - уточнил Игорь Иванов.

С начала года поступило 11 484 заявления от граждан и юридических лиц, изъявивших желание получить лицензию на оружие, 98% заявлений подано в электронном виде.

За девять месяцев года состоялось 4 975 проверок условий хранения оружия у владельцев гражданского оружия по месту жительства. Составлено 1 165 протоколов об административных правонарушениях. Изъято около 500 единиц оружия.