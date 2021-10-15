Итоги работы Росгвардии в Псковской области обсуждают в медиацентре ПАИ

12:00, 15 октября 2021, ПАИ

В 2021 года Управление Федеральной службы войск национальной гвардии Российской Федерации по Псковской области отмечает свое пятилетие.

15 октября в медиацентре ПАИ начальник Управления Федеральной службы войск национальной гвардии Российской Федерации по Псковской области Игорь Иванов подвел предварительные итоги 2021 года, а также рассказал, как организована работа Росгвардии в регионе, каких результатов добились подразделения ведомства.

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