Итоги работы Росгвардии в Псковской области обсуждают в медиацентре ПАИ
В 2021 года Управление Федеральной службы войск национальной гвардии Российской Федерации по Псковской области отмечает свое пятилетие.
15 октября в медиацентре ПАИ начальник Управления Федеральной службы войск национальной гвардии Российской Федерации по Псковской области Игорь Иванов подвел предварительные итоги 2021 года, а также рассказал, как организована работа Росгвардии в регионе, каких результатов добились подразделения ведомства.
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