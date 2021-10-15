Игорь Иванов назвал псковичей законопослушными гражданами
Законопослушными гражданами назвал псковичей начальник Управления Федеральной службы войск национальной гвардии России по Псковской области Игорь Иванов во время пресс-конференции в медиацентре ПАИ 15 октября.
«При большом количестве митингов, согласованных и несогласованных, в Пскове спецподразделения не применялись, не было оснований», - отметил Игорь Иванов. – Псков – спокойное место».
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