Порядка 33,7 тысячи га озимых зерновых культур посеяно в Псковской области

12:57, 15 октября 2021, ПАИ

Сельхозтоваропроизводителями области под урожай 2022 года посеяно 33,7 тысячи га озимых зерновых культур. Это больше показателей 2020 года, когда к этому времени было посеяно 32,3 тысячи га. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе администрации региона.

Сев озимых культур завершается. В настоящее время посеяно 31,3 тысячи га озимой пшеницы, 1,3 тысячи га озимого тритикале, 0,9 тысячи га озимого ячменя и 0,2 тысячи га озимой ржи. Также посеяно 10,7 тыс. га озимого рапса, что в 2 раза больше, чем на аналогичный период 2020 года.

Лидерами по севу озимых зерновых культур являются такие районы, как: Пыталовский (6,9 тысячи га), Псковский (3,6 тысячи га), Палкинский (3,3 тысячи га), Новосокольнический (3,3 тысячи га), Островский (3 тысячи га), Великолукский (2,3 тысячи га), Бежаницкий (2,2 тысячи га), Себежский (1,8 тысячи га).

Озимого рапса больше всего посеяно в Островском (2,6 тысячи га), Пыталовском (2,3 тысячи га), Себежском (1,6 тысячи га), Палкинском (0,9 тысячи га), Бежаницком (0,9 тысячи га), Псковском (0,9 тысячи га) и Дновском (0,7 тысячи га) районах.