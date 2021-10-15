Таймлапс звёздного неба в деревне Черняковицы снял пскович

14:05, 15 октября 2021, ПАИ

Таймлапсы суточного движения звездного неба и движения трубы телескопа снял в деревне Черняковицы Псковского района астроном-любитель Пётр Митрофанов. Своё видео он опубликовал в группе «Клуб любителей астрономии Псковской области».