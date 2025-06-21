Печорская молодёжь присоединилась к акции «Свеча памяти»

23:12, 21 июня 2025, ПАИ

Молодёжь в Печорском округе приняла участие в акции «Свеча памяти», посвящённой годовщине начала Великой Отечественной войны. Об этом пишет газета «Печорская правда».



Фото: газета «Печорская правда»



Фото: газета «Печорская правда»



Фото: газета «Печорская правда»



Фото: газета «Печорская правда»



Фото: газета «Печорская правда»



Фото: газета «Печорская правда»



Фото: газета «Печорская правда»



Фото: газета «Печорская правда»



Фото: газета «Печорская правда»

















У стелы на улице Псковской в Печорах состоялся митинг. В мероприятии приняли участие представители местной администрации, военного комиссариата, совета ветеранов и жители города. Основную часть участников составила молодёжь – волонтёры, члены «Движения первых» и «Юнармии».

Несмотря на сильный дождь, собравшиеся зажгли свечи, возложили цветы к Вечному огню и почтили память павших минутой молчания.

Военный комиссар Печорского муниципального округа Александр Безручко и председатель совета ветеранов Александр Демьяненко выступили с обращением к молодому поколению, призвав помнить трагические страницы истории и быть достойными памяти героев.