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Общество

Печорская молодёжь присоединилась к акции «Свеча памяти»

Молодёжь в Печорском округе приняла участие в акции «Свеча памяти», посвящённой годовщине начала Великой Отечественной войны. Об этом пишет газета «Печорская правда».

  • Печорская молодёжь присоединилась к акции «Свеча памяти»
    Фото: газета «Печорская правда»
  • Печорская молодёжь присоединилась к акции «Свеча памяти»
    Фото: газета «Печорская правда»
  • Печорская молодёжь присоединилась к акции «Свеча памяти»
    Фото: газета «Печорская правда»
  • Печорская молодёжь присоединилась к акции «Свеча памяти»
    Фото: газета «Печорская правда»
  • Печорская молодёжь присоединилась к акции «Свеча памяти»
    Фото: газета «Печорская правда»
  • Печорская молодёжь присоединилась к акции «Свеча памяти»
    Фото: газета «Печорская правда»
  • Печорская молодёжь присоединилась к акции «Свеча памяти»
    Фото: газета «Печорская правда»
  • Печорская молодёжь присоединилась к акции «Свеча памяти»
    Фото: газета «Печорская правда»
  • Печорская молодёжь присоединилась к акции «Свеча памяти»
    Фото: газета «Печорская правда»

У стелы на улице Псковской в Печорах состоялся митинг. В мероприятии приняли участие представители местной администрации, военного комиссариата, совета ветеранов и жители города. Основную часть участников составила молодёжь – волонтёры, члены «Движения первых» и «Юнармии».

Несмотря на сильный дождь, собравшиеся зажгли свечи, возложили цветы к Вечному огню и почтили память павших минутой молчания.

Военный комиссар Печорского муниципального округа Александр Безручко и председатель совета ветеранов Александр Демьяненко выступили с обращением к молодому поколению, призвав помнить трагические страницы истории и быть достойными памяти героев.

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