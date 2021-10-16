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Денис Позимний наступил 16 октября: что можно и нельзя делать в этот день

16 октября по народному календарю наступил день Дениса Позимнего — в этот день отмечается память святого Дионисия Ареопагита, жившего в Афинах в I веке. Об этом пишет портал calend.ru.  

Дионисий был учеником апостола Павла и первым епископом своего города. В 95 году папа Климент отправил святителя в Галлию проповедовать христианство. Через год Дионисий погиб — его убили язычники. Святому приписывают несколько сочинений, которые стали известны в V веке под названием «Ареопагитики». Считается, что они оказали большое влияние на развитие христианской философии.

На Руси говорили, что в преддверии зимы на землю выходят осенние лихорадки — злые духи, вызывающие болезни. Люди верили, что осенняя лихорадка может проникнуть в человека множеством способом — забраться под одежду, залететь соринкой в глаз. Отличным средством от них считали осиновую кору, которую полагалось всегда носить с собой. В избе обыкновенно держали осиновое полено — на всякий случай: если сводило ноги — клали их на полено, если болела голова — то ложились на полено головой.

На Дениса (Дионисия) нужно было опасаться не только лихорадок, но и сглаза. «Денис — лихого глаза берегись», - говорили в народе. Против сглаза, порчи и любого другого наговора использовали лук, чеснок, редьку и соль. Говорили, что соль и редька выедают все злые слова, написанные на бумаге, а запах чеснока и лука пугает нечистую силу. На Дениса было принято произносить заговоры от сглаза, также старались избегать людей «с дурным глазом» (такую способность приписывали обычно кареглазым и черноглазым).

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