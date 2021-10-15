Выделение средств на новые школы и ремонт Троицкого моста в Пскове согласовал профильный комитет гордумы

14:52, 15 октября 2021, ПАИ

Комитет по стратегическому планированию и бюджетной политике Псковской городской Думы согласовал увеличение доходной части бюджета города на 2021 год и плановый период 2022-2023 годов. Об этом сообщает корреспондент Псковского агентства информации с заседания 15 октября.

Начальник финансового управления администрации Пскова Тамара Винт рассказала, что поправки связаны с учетом выделения средств на реализацию федеральных проектов и необходимостью софинансирования из бюджета города. Предполагается передвижение средств между главными распорядителями. В 2021 году на 135 млн увеличиваются доходы городской казны, это иной межбюджетный трансферт за счет средств резервного фонда Правительства РФ. Они предназначены на реконструкцию Троицкого моста. А в 2022-2023 году на эти же цели направят 349,1 млн рублей, в том числе: за счет средств областных субсидий – 344,6 млн рублей, за счет средств городского бюджета – 4,5 млн рублей.

Напомним, Троицкий мост будет реконструирован благодаря содействию губернатора Псковской области Михаила Ведерникова. Сооружение давно нуждается в ремонте.

Вопрос вынесен на рассмотрение депутатов Псковской городской Думы во внеочередном порядке с целью обеспечения своевременного проведения администрацией города необходимых аукционных процедур.

Также члены комитета согласовали вопрос поступления денег за счет средств областных субсидий на строительство двух школ в городе: на 825 мест на улице Юбилейной – 120,7 млн рублей, в том числе средства городского бюджета – 1,2 млн рублей; на 525 мест на улице Киселева – 196,1 млн рублей, в том числе средства городской казны – 945 тыс. рублей.

Оба вопроса рекомендованы к рассмотрению на сессии городской Думы, которая состоится в 15:00 15 октября.