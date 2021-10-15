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Политика

Началась внеочередная 57-я сессия Псковской городской Думы

Внеочередная 57-я сессия Псковской городской Думы шестого созыва проходит в форме дистанционного заседания 15 октября, сообщает корреспондент Псковского агентства информации.

В проект повестки включен вопрос о внесении изменений в Решение Псковской городской Думы от 25.12.2020 № 1413 «О бюджете города Пскова на 2021 год и плановый период 2022 и 2023 годов». Речь пойдёт о выделении средств на ремонт Троицкого моста и строительство двух новых школ в Пскове.

Вопросы вынесены на рассмотрение депутатов Псковской городской Думы во внеочередном порядке с целью обеспечения своевременного проведения администрацией города необходимых аукционных процедур.

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