Началась внеочередная 57-я сессия Псковской городской Думы

15:03, 15 октября 2021, ПАИ

Внеочередная 57-я сессия Псковской городской Думы шестого созыва проходит в форме дистанционного заседания 15 октября, сообщает корреспондент Псковского агентства информации.

В проект повестки включен вопрос о внесении изменений в Решение Псковской городской Думы от 25.12.2020 № 1413 «О бюджете города Пскова на 2021 год и плановый период 2022 и 2023 годов». Речь пойдёт о выделении средств на ремонт Троицкого моста и строительство двух новых школ в Пскове.

Вопросы вынесены на рассмотрение депутатов Псковской городской Думы во внеочередном порядке с целью обеспечения своевременного проведения администрацией города необходимых аукционных процедур.