Псков АИФ Псков Комсомольская правда Псковская правда
Сюжеты:
Слушать радио «7 небо» онлайн
Общество

Реконструкцию Троицкого моста обсудят сегодня на внеочередной сессии Псковской гордумы

На внеочередной сессии Псковской городской Думы обсудят реконструкцию Троицкого моста 15 октября в 15:00, сообщили в пресс-службе ОМСУ Пскова.

В проект повестки включен вопрос о внесении изменений в решение Псковской городской Думы от 25 декабря 2020 года № 1413 «О бюджете города Пскова на 2021 год и плановый период 2022 и 2023 годов».

В 2021 году за счёт средств резервного фонда правительства РФ в бюджет города поступят средства в сумме 135 млн рублей на реконструкцию Троицкого моста через реку Пскову. А в 2022-2023 годах на эти же цели направят 349,1 млн рублей, в том числе за счёт средств областных субсидий – 344,6 млн рублей, за счёт средств городского бюджета – 4,5 млн рублей.

Вопрос вынесен на рассмотрение депутатов Псковской городской Думы во внеочередном порядке с целью обеспечения своевременного проведения администрацией города необходимых аукционных процедур.

Версия для печати
Комментарии: 0 Обсудить >>>

















На что потратите два дополнительных выходных дня в ноябре?
Проголосовать >>>

15 октября 2021

Новые машины скорой помощи поступят в 13 районов Псковской области
15 октября 2021

Реконструкцию Троицкого моста обсудят сегодня на внеочередной сессии Псковской гордумы
15 октября 2021

Таймлапс звёздного неба в деревне Черняковицы снял пскович
15 октября 2021

У пассажиров псковских автобусов проверили маски. Пять протоколов и одно задержание

15 октября 2021

Облачная погода и небольшой дождь ожидается в Псковской области 16 октября
15 октября 2021

Еще 4 человека скончались от коронавируса в Псковской области
15 октября 2021

Михаил Ведерников поблагодарил Сергея Аржаникова за большой вклад в развитие сферы занятости населения Псковской области
15 октября 2021

Игорь Иванов назвал псковичей законопослушными гражданами

© 2001-2021 Сетевое издание «Псковское агентство информации».

Полное использование материалов сайта без письменного согласия редакции запрещено.

При получении согласия на полное использование материалов сайта, а также при частичном использовании отдельных материалов сайта ссылка (при публикации в сети Internet — гиперссылка) на сайт «Псковского агентства информации» обязательна.

Свидетельство о регистрации СМИ ЭЛ № ФС77-76355 от 02.08.2019, выданное Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).

Учредитель (соучредители): Администрация Псковской области, Автономная некоммерческая организация Издательский дом "МЕДИАЦЕНТР 60"

Контакты редакции:
Адреc: 180000, Псковская область, г. Псков, ул. Ленина, д.6а
Телефон: (8112) 72-03-40
Email: redactor@informpskov.ru

Главный редактор - Александр Юрьевич Машкарин,
Креативный редактор — Алена Алексеевна Комарова

Прайс-лист на размещение рекламы и техтребования

Реклама на сайте
+7(900)991-77-20, телефон/факс 8(8112)57-51-94
n.vasilieva@mh-pskov.ru

Меню
Рейтинг@Mail.ru
Идет загрузка...