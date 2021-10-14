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Общество

Строительство новых школ обсудят на внеочередной сессии Псковской городской Думы

15 октября состоится внеочередная сессия Псковской городской Думы шестого созыва в дистанционном формате, сообщили Псковскому агентству информации в пресс-службе муниципалитета.

Ключевой вопрос 57-й сессии Псковской городской Думы касается внесения изменений в Решение Псковской городской Думы от 25.12.2020 №1413 «О бюджете города Пскова на 2021 год и плановый период 2022 и 2023 годов».

При содействии региональных органов власти, губернатора Псковской области Михаила Ведерникова в 2022 году в городской бюджет поступят денежные средства за счет средств областных субсидий на строительство двух школ в городе:

- школы на 825 мест на улице Юбилейной - 120,7 млн рублей, в том числе средства городского бюджета - 1,2 млн рублей;

- школы на 525 мест на улице Киселева - 196,1 млн рублей, в том числе средства городского бюджета - 945 тыс. рублей.

С целью обеспечения открытости и гласности проведения сессий ПГД в зале заседания ПГД (Псков, улица Некрасова, 14) будет организована прямая трансляция с соблюдением всех санитарно-эпидемиологических требований.

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