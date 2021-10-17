День участкового терапевта отмечается 17 октября

14:17, 17 октября 2021, ПАИ

17 октября в России отмечается День участкового терапевта. Об этом сообщает calend.ru.

Терапия в переводе с греческого языка означает «уход, лечение». Врачи-терапевты фактически являются начальным и одновременно главным звеном в области оказания первичной медицинской помощи.

Терапевт должен иметь глубокие знания в различных областях медицины, чтобы успешно и своевременно диагностировать заболевания, правильно назначать лечение и вести профилактику рецидивов, а также определять необходимость консультации врача специалиста. Терапевты ведут амбулаторный приём в поликлиниках и посещают пациентов на дому по их вызовам. За каждым из терапевтов закреплён определённый территориальный участок.

Праздник не имеет официального статус, и День участкового терапевта врачи встречают на рабочем месте, принимая поздравления от коллег и своих пациентов. Дома их поздравляют родные и близкие.