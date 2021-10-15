Минимум доллара обновился впервые после 2020 года

18:10, 15 октября 2021, ПАИ

Курс доллара обновил минимум с июля 2020 года, во время торгов на Московской бирже стоимость американской валюты опустилась ниже отметки в 71,38 рубля. Об этиом сообщает РИА Новости.

За день доллар подешевел на 59 копеек, цена евро снизилась на 59 копеек, до 82,76 рубля.



После закрепления доллара ниже недавно пробитого минимума года 71,55 рубля, ближайшей целью его падения станет уровень 70,5 рубля, уверены биржевые инвесторы.