Алексей Кудрин назвал достижением Правительства то, что Россия не уронила экономику в пандемию коронавируса

19:25, 15 октября 2021, ПАИ

Российская экономика достойно пережила «идеальный шторм» 2020 года: пандемию коронавируса, двухмесячный глобальный локдаун и рекордное снижение нефтяных цен. И это объективно достижение Правительства. Такое мнение высказал Председатель Счетной палаты Алексей Кудрин. Его выстуление опубликовано на сайте Счётной палаты РФ.

«Объём неисполненных расходов бюджета составил 1 трлн 21 млрд рублей. На фоне такого роста расходов считаю этот показатель адекватным. При этом из этого объема 410 млрд – неизрасходованный резервный фонд, который, я тоже считаю, нужно было держать на всякие ситуации, особенно на следующие волны пандемии. Поэтому можно сказать, что в целом у нас существенно меньше неисполнение расходов, чем в предыдущие годы, несмотря на их значительный прирост», – сказал Алексей Кудрин.