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Общество

В Подольске девушку не взяли в операционную из-за лишнего веса

В Подольске девушке отказались делать операцию из-за лишнего веса: сказали, что её не выдержит стол, сообщил Telegram-канал Mash.

25-летняя Наталья Киреева весит 167 кг. Получила направление на операцию (киста левого яичника), 12-го сдала все анализы, 13-го должна была лечь на стол — но врач отправила её обратно. Сказала, что стол рассчитан максимум на 160 килограммов: "Иди посиди на воде, сбросишь 20 кг и придёшь".

Ждать Наталья не может: киста растёт очень быстро. В августе она была 8 см длиной, в сентябре увеличилась до 10. Если не прооперировать, киста может лопнуть, а это смертельно опасно. Сбросить "только на воде" не получается: за месяц у Наташи ушло 20 кг, но потом всё вернулось. Сейчас она ходит пешком до работы и надеется, что это поможет.

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Гвоздь программы. Очередной выпуск «Псковского телеграма»

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