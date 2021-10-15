С территории колонии №1 во Владикавказе выезжают машины скорой помощи
Родственникам заключенных по-прежнему не сообщают, что происходит внутри. Связи с арестантами нет. У стен колонии собрались близкие заключенных, женщины плачут, мужчины много и часто ругаются. В толпе паника.
Беспорядки в колонии Владикавказа организовали двое осуждённых из ШИЗО из-за проведения массовых обысков, сообщает ФСИН.
Они предприняли попытку дестабилизировать работу исправительного учреждения и призвали других осужденных устроить массовые беспорядки.
Поддавшись на провокацию, другие заключенные учинили погром оборудования, принялись ломать локальные ограждения в жилой зоне, вывели из строя видеокамеры.
По информации ТАСС, представитель силовых служб сообщил, что сопротивление заключённых удалось подавить.
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