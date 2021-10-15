С территории колонии №1 во Владикавказе выезжают машины скорой помощи

23:04, 15 октября 2021, ПАИ

Родственникам заключенных по-прежнему не сообщают, что происходит внутри. Связи с арестантами нет. У стен колонии собрались близкие заключенных, женщины плачут, мужчины много и часто ругаются. В толпе паника.

Беспорядки в колонии Владикавказа организовали двое осуждённых из ШИЗО из-за проведения массовых обысков, сообщает ФСИН.

Они предприняли попытку дестабилизировать работу исправительного учреждения и призвали других осужденных устроить массовые беспорядки.

Поддавшись на провокацию, другие заключенные учинили погром оборудования, принялись ломать локальные ограждения в жилой зоне, вывели из строя видеокамеры.



По информации ТАСС, представитель силовых служб сообщил, что сопротивление заключённых удалось подавить.