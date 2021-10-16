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Происшествия

Три пожара произошли за сутки в Псковском районе

За последние сутки в Псковском районе произошли три пожара. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе ГУ МЧС РФ по Псковской области. 

В частности, в 10:30 в деревне Хохлы сгорела баня и хозяйственная постройка. Причина возгорания — нарушения правил противопожарной безопасности при эксплуатации печи. 

В 16:56 в садоводческом товаричестве «Сады Высоцкие» в дачном доме сгорела сажа в дымоходе на площади 0,5 кв. метра. Дом удалось спасти пожарным. Причина возгорания — нарушения правил противопожарной безопасности при эксплуатации печи.

В 18:37 в деревне Федотово-Харитоново произошло возгорание в жилом доме, огонь повредил стену на площади 2 кв. метра. Причиной возгорания стало короткое замыкание электропроводки в электрощите. Дом уцелел. 

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