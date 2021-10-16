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Культура

Премьера снятого в Псковской области фильма «Учености плоды» состоялась в Санкт-Петербурге

В Санкт-Петербурге состоялась премьера картины Игоря Угольникова «Учености плоды», съемки которой проходили в Пушкинских Горах. Об этом сообщил продюсер картины Эдуард Пичугин на своей странице в Instagram.

«Премьера — это итог долгой и кропотливой работы многих людей. Как приятно, что первая премьера нашего с Игорем Угольниковым фильма «Учености Плоды» прошла в «Великан Парке». В кинотеатре собралась почти вся группа, ведь большая часть кино снималось в Петербурге и петербургскими кинематографистами», - отметил продюсер.  

Эдуард Пичугин в своем сообщении поблагодарил губернатора Псковской области Михаила Ведерникова за огромную поддержку при создании ленты.

Фильм снят в 2019 году на территории Пушкинского заповедника. Главные роли в картине исполнили известные российские и немецкие актеры: Сергей Безруков, Настасья Кербенген, Федор Бондарчук, Игорь Угольников, Анастасия Мельникова, Михаэль Эпп. Специальный показ ленты «Учености плоды» прошел в рамках кинофестиваля «Западные ворота» в Пскове в июле. В прокат картина выйдет 21 октября. 

Кинопроект на территории региона реализован при поддержке губернатора Псковской области Михаила Ведерникова. Глава региона обсуждал с режиссером киноленты вопросы, связанные со съемкой художественного фильма, на площадке Пушкиногорья. Также проводились встречи с руководством киностудии «Ленфильм».

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Премьера снятого в Псковской области фильма «Учености плоды» состоялась в Санкт-Петербурге

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