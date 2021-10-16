Женщина госпитализирована в результате ДТП в Красногородске
В Красногородске возле магазина «Нива» молодой водитель автомобиля ВАЗ совершил наезд на 60-летнюю женщину. Об этом сообщает корреспондент районной газеты «Заря».
В результате ДТП пострадавшую госпитализировали сотрудники скорой помощи.
По словам очевидцев, у молодого человека отсутствуют права на управление транспортным средством.
На месте происшествия работают ДПС и сотрудники скорой помощи.
Обстоятельства произошедшего выясняются.
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