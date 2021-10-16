Женщина госпитализирована в результате ДТП в Красногородске

11:36, 16 октября 2021, ПАИ



Фото: Псковская сводка



Фото: Псковская сводка



Фото: Псковская сводка



Фото: Псковская сводка







В Красногородске возле магазина «Нива» молодой водитель автомобиля ВАЗ совершил наезд на 60-летнюю женщину. Об этом сообщает корреспондент районной газеты «Заря».

В результате ДТП пострадавшую госпитализировали сотрудники скорой помощи.

По словам очевидцев, у молодого человека отсутствуют права на управление транспортным средством.

На месте происшествия работают ДПС и сотрудники скорой помощи.

Обстоятельства произошедшего выясняются.