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Происшествия

Женщина госпитализирована в результате ДТП в Красногородске

  • ДТП в Красногородске
    Фото: Псковская сводка
  • ДТП в Красногородске
    Фото: Псковская сводка
  • ДТП в Красногородске
    Фото: Псковская сводка
  • ДТП в Красногородске
    Фото: Псковская сводка

В Красногородске возле магазина «Нива» молодой водитель автомобиля ВАЗ совершил наезд на 60-летнюю женщину. Об этом сообщает корреспондент районной газеты «Заря».

В результате ДТП пострадавшую госпитализировали сотрудники скорой помощи. 

По словам очевидцев, у молодого человека отсутствуют права на управление транспортным средством. 

На месте происшествия работают ДПС и сотрудники скорой помощи. 

Обстоятельства произошедшего выясняются.

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