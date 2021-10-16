Мужчина за рулём «Лады» врезался в здание магазина в Великих Луках
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Фото: Газета «Наш путь» Великолукского района
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Фото: Газета «Наш путь» Великолукского района
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Фото: Газета «Наш путь» Великолукского района
-
Фото: Газета «Наш путь» Великолукского района
-
Фото: Газета «Наш путь» Великолукского района
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Фото: Газета «Наш путь» Великолукского района
В Великих Луках 32-летний мужчина за рулём автомобиля «Лада-Веста» съехал с дороги и врезался в здание магазина, передаёт корреспондент газеты «Великолукская правда. Новости».
Авария произошла на Новослободской набережной, 22. В результате ДТП пострадал пассажир — 27-летний мужчина. Ему потребовалась медицинская помощь. Водитель отказался от прохождения медицинского освидетельствования.
Выясняются все обстоятельства произошедшего.
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