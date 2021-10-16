Мужчина за рулём «Лады» врезался в здание магазина в Великих Луках

13:54, 16 октября 2021, ПАИ



Фото: Газета «Наш путь» Великолукского района



Фото: Газета «Наш путь» Великолукского района



Фото: Газета «Наш путь» Великолукского района



Фото: Газета «Наш путь» Великолукского района



Фото: Газета «Наш путь» Великолукского района



Фото: Газета «Наш путь» Великолукского района











В Великих Луках 32-летний мужчина за рулём автомобиля «Лада-Веста» съехал с дороги и врезался в здание магазина, передаёт корреспондент газеты «Великолукская правда. Новости».

Авария произошла на Новослободской набережной, 22. В результате ДТП пострадал пассажир — 27-летний мужчина. Ему потребовалась медицинская помощь. Водитель отказался от прохождения медицинского освидетельствования.

Выясняются все обстоятельства произошедшего.