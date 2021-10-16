Итоги работы Росгвардии в Псковской области обсудили в медиацентре ПАИ
В медиацентре ПАИ состоялась пресс-конференция, посвящённая предварительным итогам работы Росгвардии в Псковской области в 2021 году.
Для вас мы узнали:
- с начала года Псковский ОМОН уничтожил более 20 кг взрывчатых веществ;
- Псковский СОБР задержал 76 подозреваемых в преступлениях и правонарушениях;
- более 200 правонарушений пресекла псковская Росгвардия за девять месяцев;
- 36 301 единица оружия находится на руках у жителей Псковской области;
- в Псковской области не зафиксировано грубых нарушений при хранении оружия;
- тревожными кнопками оборудованы 593 образовательных учреждения Псковской области.
Все новости с пресс-конференции читайте в специальном сюжете здесь.
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