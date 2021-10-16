Итоги работы Росгвардии в Псковской области обсудили в медиацентре ПАИ

22:34, 15 октября 2021, ПАИ

В медиацентре ПАИ состоялась пресс-конференция, посвящённая предварительным итогам работы Росгвардии в Псковской области в 2021 году.

Для вас мы узнали:

с начала года Псковский ОМОН уничтожил более 20 кг взрывчатых веществ;

Псковский СОБР задержал 76 подозреваемых в преступлениях и правонарушениях;

более 200 правонарушений пресекла псковская Росгвардия за девять месяцев;

36 301 единица оружия находится на руках у жителей Псковской области;

в Псковской области не зафиксировано грубых нарушений при хранении оружия;

тревожными кнопками оборудованы 593 образовательных учреждения Псковской области.

Все новости с пресс-конференции читайте в специальном сюжете здесь.