Киноэкипаж с Юлией Персильд вернется на Землю раньше

18:46, 16 октября 2021, ПАИ

«Роскосмос» уточнил время посадки космического корабля «Союз МС-18» с киноэкипажем. Корабль вернется на минуту раньше, чем планировалось, сообщили РИА Новости.

Расстыковка ожидается в 04:14 мск, включение двигательной установки корабля для выдачи тормозного импульса — в 06:41:46 мск и посадка спускаемого аппарата — в 07:35:42 мск в 148 километрах юго-восточнее от города Жезказган.

На борту корабля находится космонавт Олег Новицкий, актриса Юлия Пересильд и режиссер Клим Шипенко, которые с 5 октября снимали на МКС первый в истории художественный фильм в космосе.