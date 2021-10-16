Водителям напомнили, как подготовить автомобиль к зиме

21:30, 16 октября 2021, ПАИ

Чтобы не столкнуться с неполадками в работе автомобиля в зимний период, нужно выполнить ряд обязательных процедур, рассказал агентству «Прайм» технический директор сети автосалонов Fresh Auto Максим Рязанов.

Эксперт отметил, что необходимо в первую очередь заменить масло, а также проверить уровень электролита в аккумуляторе и его плотность.

Рязанов сообщил, что в минусовые температуры масло густеет и хуже справляется со смазкой узлов и деталей. Для регионов с суровыми зимами подойдёт масло 0W30 вместо 5W30, подчеркнул специалист.

Также необходимо проверить систему отопления и целостность лобового стекла.

Поскольку впереди сезон дорожных реагентов, лакокрасочное покрытие и подвеска автомобиля будут подвержены дополнительной нагрузке. Таким образом, важно проверить кузов и днище автомобиля на наличие сколов или трещин, заключил специалист.