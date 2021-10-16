Виски, наушники и крем украла псковичка из магазина

09:15, 17 октября 2021, ПАИ

Росгвардейцы задержали псковичку, подозреваемую в краже из магазина. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе Управления Росгвардии по Псковской области.

16 октября около 19:00 экипажу группы задержания вневедомственной охраны Росгвардии поступило сообщение о том, что в магазине на Рижском проспекте сработала кнопка тревожной сигнализации. Росгвардейцы прибыли на место происшествия и задержали 35-летнюю псковичку, которая похитила из торгового зала бутылку виски, наушники и крем для лица.

По данному факту проводится проверка.